Янукович думает, что терпения у него не хватит

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет сегодняшнюю оппозицию в увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Когда нас оппозиция критикует за тарифы, никто из них не говорит о том, что тарифы уничтожили они, когда были у власти. Они надеются на то, что у нас хватит терпения? Что мы будем терпеть это дальше, и они будут рассказывать сказки людям?», - возмутился В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодняшнее правительство «будет работать, а не много говорить». «И это будет наш стиль работы. Тут не должно быть никакого популизма», - подчеркнул он.