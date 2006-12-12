Черновецкий не смог договориться с Тимошенко

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не смог договориться с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО из-за силовых методов оппозиционных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции после проведенных переговоров с БЮТ, «Нашей Украиной», фракцией Блока Виталия Кличко в Киевсовете.

«Выяснилось следующее: первая проблема, с которой категорически не согласно большинство и физическое противостояние. Физическое противостояние является противозаконным, и оно мне не нравится», - сказал мэр.

По его словам, в начале переговоров с Ю.ТИМОШЕНКО они были близки к договоренностям, и у них было много общих тем. Эти темы касались и коммунальных тарифов.

«Здесь просто непоинформированность главы БЮТ в том, что по указанию Президента Украины тарифы были снижены ровно так, как ставился вопрос (в заявлении Президента)», - объяснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, по его словам, с Ю.ТИМОШЕНО у них были общие позиции и относительно необходимости совершенствования многих нормативных документов, принятых Киевсоветом. В частности, аренды и продажи земли, а также объектов коммунальной собственности.

Но, как подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, были две принципиально разные позиции. «Я пришла, и все будет по-моему. Я хочу все знать, - озвучил он позицию Ю.ТИМОШЕНКО. - Я не против этого. Но я предложил вместе с большинством позицию другую».

По словам мэра, было предложено создать комиссию по изучению тарифов, раздать всем депутатам проекты, предложенные БЮТ и большинством, и в течение недели проводить консультации и дорабатывать документ.

«Если только я сейчас пойду на поводу у силового варианта решение спора - эти вопросы будут самой лидером фракции не приняты», - пояснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что против вмешательства в решение проблем Киева не депутатами Киевсовета. «Я категорически не приемлю решение киевских проблем со стороны, потому что их должны решать депутаты Киеврады. А если находятся благородные люди, которые хотят в них вникать, я готов давать по этому поводу полную информацию», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что он с Ю.ТИМОШЕНКО являются «принципиально разными людьми, отчасти руководства людьми». «Я приемлю только советнический подход. Ю.ТИМОШЕНКО приверженец твердых, жестких мер, которые я не приемлю», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив, что за время своего пребывания на посту Киевского городского председателя и главы Киесовета «не устроил ни одной потасовки».

Как сообщал УНИАН, по результатам переговоров Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что большинство депутатов в Киевском городском совете, которое поддерживает мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, на заседании согласительного совета не поддержало ни одного предложения оппозиционных фракций.

Сегодня в Киевсовете народные депутаты из «Нашей Украины» и БЮТ блокировали работу сессии с требованием отменить необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги; установить прозрачные процедуры передачи в аренду коммунального имущества или продажи земли; вернуть банк “Хрещатик” Киеву; отменить решение о создании коммунальных предприятий “Жуков остров”, “Труханов остров” и заслушать информацию прокурора по уголовным делам против тех лиц, которые 7 декабря на заседании сессии избили двух депутатов Киевсовета.