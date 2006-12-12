Порошенко: Наша Украина проголосует за бюджет, если...

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО не исключает, что «Наша Украина» будет голосовать за принятие Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам депутата, такой вариант развития событий возможен в том случае, если будут учтены поданные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО замечания к бюджету-2007.

В частности, по словам П.ПОРОШЕНКО, на удовлетворение требования об увеличении прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, необходимо 2 млрд. грн. Депутат считает, что эти средства могут быть перенаправлены из других расходных статей бюджета, таких как выделение средств на ремонт аэропортов, на создание негосударственного пенсионного фонда для госслужащих, а также за счет уменьшения суммы расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 1 млрд. грн.

Свою позицию относительно уменьшения статьи расходов на ЖКХ П.ПОРОШЕНКО объясняет тем, что система их распределения является непрозрачной и детально не выписана.

Кроме этого, П.ПОРОШЕНКО отметил, что «Наша Украина» в любом случае не будет принимать участия в голосовании за преодоление вето Президента на закон бюджет-2007.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отправил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями. В частности, в предложениях указывается, что в принятом ВР бюджете предлагается утвердить на 2007 год прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2007 года – 380 грн., с 1 апреля 2007 года – 387 грн., с 1 октября 2007 года – 395 грн. И это в тогда, когда, по предварительным расчетам, размер прожиточного минимум для этой социальной группы на 1 октября 2006 года составлял 381 грн., на 1 ноября – почти 391 грн., а прогнозный показатель на 1 января 2007 года составляет 406,6 грн.

Президент предлагает увеличить прожиточный минимум для этой категории граждан.