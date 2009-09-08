Двери СНГ открыты для Грузии

Двери СНГ остаются открыты для Грузии, заявил в интервью радиостанции "Голос России" исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей ЛЕБЕДЕВ.

С.ЛЕБЕДЕВ напомнил, что членство Грузии в СНГ официально прекратилось лишь на днях, однако это государство остается участником многих соглашений в рамках Содружества.

«События на Кавказе, конечно, негативно отразились на СНГ, этого отрицать нельзя. И я как председатель Исполкома СНГ в августе прошлого года высказал в своем заявлении сожаление в связи с решением Грузии выйти из состава Содружества», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

Он отметил, что вслед за нотой Грузии в прошлом году о намерении выйти из состава СНГ через день последовала другая нота – о желании Грузии остаться участником многих соглашений в рамках СНГ, особенно касающихся сотрудничества в экономической сфере. «Сейчас, в принципе, уже согласована общая линия государств СНГ о том, чтобы позволить Грузии остаться участником около 70 соглашений», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

Также С.ЛЕБЕДЕВ отметил, что экономический кризис, хоть и больно ударил по странам СНГ, лишь сплотил их, подстегнув интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

Как сообщал УНИАН, 18 августа Грузия официально прекратила членство в СНГ.