Тарасюк: Рух не поддался давлению и продолжает политическую жизнь

Народный рух Украины "никогда не был проектом, а есть силой, возникшей по требованию общества и существующей доныне как необходимость в государстве, таким образом руховцы и дальше будут играть важную роль в политической жизни Украины".

Как сообщает официальный сайт партии, это сегодня на пресс-конференции подчеркнули председатель НРУ, глава парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк и его заместитель по партии, секретарь регламентного Комитета ВР Вячеслав Коваль.

«Народный рух Украины – это политическая сила, которая живет своим сложной, противоречивой жизнью, сквозь расколы, сквозь все события, происходившие за эти годы. Но Народный рух Украины никогда не был проектом. Это сила, которая была создана в 1989 году по общественному требованию и которая существует доныне, как необходимость в государстве. А проектов может возникать множество. История показывает, что каждый проект обречен», - подчеркнул, в частности, В.Коваль.

В свою очередь Борис Тарасюк напомнил судьбу НДП, СДПУ(о) и партии «Наша Украина», которых "постигла горькая участь". «Я вспоминаю, как побежали некоторые руховцы в новую партию «Наша Украина» искать лучшей доли и должностей. И где оказалась «Наша Украина», и они вместе с «Нашей Украиной»?» - спросил он.

Тогда, отметил Б.Тарасюк, со стороны партнеров оказывалось давление, чтобы Рух ликвидировался и вошел в новую партию. «Где были бы руховцы и Народный Рух, если бы мы поддались этому давлению и вошли в «Нашу Украину»? НРУ не поддался ни на это давление, ни на окольные дорожки и продолжает политическую жизнь», - отметил председатель партии.

По его мнению, что руховцы и впредь будут играть важную роль в политической жизни нашего государства.

«Именно благодаря руховцам был прекращен паралич Верховной Рады осенью прошлого года. Была создана новая коалиция, избран спикер, и Верховная Рада начала выполнять свои функции, особенно в разгар финансово-экономического кризиса и принимать законы», - отметил лидер Руха.