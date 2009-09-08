Симоненко: «регионалы» должны поднять зарплату на своих предприятиях

Лидер Коммунистической партии Украины, народный депутат Петр СИМОНЕНКО считает, что депутаты от Пратии регионов, блокирующие Верховную Раду, должны, прежде всего, поднять заработную плату на своих предприятиях в Донбассе.

Об этом он сказал сегодня в Донецке корреспонденту УНИАН.

«В данном случае, какая цель ставится при блокировании? Это попытка привлечь внимание избирателей, то есть, сиюминутно на определенных настроениях спекулируя, получить голоса, - сказал лидер КПУ. - Но все надо рассматривать с учетом предложений Компартии, надо рассматривать комплексно проблему – с одной стороны, поднимать минимальный уровень заработной платы и одновременно проголосовать немедленно за мораторий на повышение цен».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что депутаты-«регионалы» должны поднять зарплаты на тех предприятиях, собственниками которых они являются, «потому что то, что делают представители крупного капитала, они могли сделать не здесь (в Верховной Раде – УНИАН), они должны были сделать на своих заводах и фабриках, вот здесь, в Донбассе, на своих предприятиях повысить заработную плату».

Он добавил, что собственники предприятий «не относятся к категории государственных служащих и государственному бюджету, они должны были сами повышать эту заработную плату».