СП: атака на Нацбанк и Ющенко явно срежиссирована в одном центре

В Секретариате Президента Украины заявляют, что беспрецедентная атака на Национальный банк и главу государства, «явно срежиссированная в одном центре, имеет целью отвлечь внимание от проблем, которые существуют с невыполнением данных обещаний, наполнением бюджета, резким ухудшением уровня жизни граждан и тому подобное».

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в заявлении пресс-службы Секретариата Президента говорится: «Для выполнения этого заказа «известным» экспертам банковского рынка – мартыненкам, шаровым, луценкам - нужно лишь громче всех кричать «держи вора». Отсутствие конкретных фактов, подтверждающих обвинения в адрес специалистов Секретариата Президента и Национального банка, они объясняют их «неприкосновенностью».

«К сведению шоумена ЛУЦЕНКО - неприкосновенных в этих институтах нет. Следовательно, если милиция владеет конкретными фактами злоупотреблений, такие факты должны быть предъявлены в установленном законом порядке. К сожалению, руководитель силового ведомства тратит свое время не на раскрытие резонансных дел и розыск настоящих воров, а на разнесение сплетен и грязи», - говорится в заявлении.

Его авторы отмечают: «Истинная цель этой срежиссированной атаки – посеять среди людей разочарование, растерянность, усилить девальвационные настроения, и тем самым расшатать и завалить банковскую систему, похоронив под ее обломками свою безответственность вместе с надеждой людей на преодоление кризиса. Банковская система – общенациональное достояние. Это – миллиарды средств граждан и предприятий, сотни тысяч рабочих мест, кровеносная система экономики. Следовательно, каждый, кто необдуманными заявлениями или преднамеренными провокациями расшатывает ее стабильность – наносит непоправимый вред украинскому обществу».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «объективно и критически оценивает ситуацию в банковской системе и делает все от него зависящее для того, чтобы ее поддержать. Глава государства верит в то, что банковская система достойно выдержит этот кризис, невзирая на любое политическое давление», - заявляют в Секретариате Президента.