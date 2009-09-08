Медведев еще держит Зурабова в Москве

Назначенный на должность российского посла в Украине Михаил ЗУРАБОВ по-прежнему остается в Москве. Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь Президента РФ Наталья ТИМАКОВА, передает РИА Новости.

Указ о назначении М.ЗУРАБОВА Послом РФ в Украине был подписан 5 августа с. г. 11 августа Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил открытое послание Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и уведомил о решении пока не направлять на Украину нового российского посла.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда М.ЗУРАБОВ может отправиться в Киев, Н.ТИМАКОВА отметила: "Поскольку Президент России достаточно четко сказал, что посол будет отправлен, когда мы посчитаем, что есть шанс к изменению отношений, пока посол продолжает оставаться в Москве".