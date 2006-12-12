Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Эстонской Республики Томас-Хендрик ИЛЬВЕС подписали Совместную декларацию.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, сегодня в Таллинне по случаю 15-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Эстонией, а также после обсуждения пакета вопросов, которые представляют взаимный интерес для обеих стран, президенты Украины и Эстонии подписали Совместную декларацию. Документ подписан по итогам украинско-эстонских переговоров в расширенном составе, которые состоялись сегодня в Таллинне в рамках официального визита Президента Украины в Эстонскую Республику.

В Декларации стороны отмечают, что отношения между Украиной и Эстонией «основываются на общих европейских и евроатлантических ценностях, а также характеризуются динамичным и тесным партнерством».

Выражая свое общее желание развивать всестороннее сотрудничество на двустороннем региональном и европейском уровнях, главы двух государств в Декларации очертили ряд ключевых позиций. В частности, речь идет о том, что партнерство между странами является «весомым элементом безопасности и стабильности в регионе».

Стороны также определили ряд форматов двустороннего сотрудничества, среди которых встречи на высоком уровне, парламентский диалог, совместная правительственная комиссия и др.

Согласно Декларации, Эстония и Украина отмечают важность нового усиленного соглашения между Украиной и Евросоюзом. Кроме этого, для обеспечения полноправного участия Украины в европейской и региональной системах коллективной безопасности и предоставления помощи в приглашении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО, Украина и Эстония договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках интенсифицированного диалога Украины с НАТО, модернизации украинской оборонной среды и безопасности среды и информировании украинской общественности о деятельности НАТО.

В Декларации также упоминается о содействии развитию более тесных экономических отношений Украины с Эстонией и ЕС благодаря вступлению во Всемирную торговую организацию.

В Декларация речь идет и о надлежащем обеспечении прав национальных меньшинств, соответственно, в Украине и Эстонии.

Еще одним пунктом документа является тема обеспечения стабильных поставок энергоносителей и прозрачности в энергетическом секторе, а также участия в совместных энергетических проектах. Обе страны, отмечается в документе, настроены сотрудничать в развитии транспортного коридора между Черноморским и Балтийским регионами и расширении географии контейнерных перевозок в Кавказско-Каспийском и Скандинавском направлениях.

Президенты Украины и Эстонии отметили «важность сотрудничества на региональном уровне, в частности, в рамках Сообщества Демократического выбора, ГУАМ и других форматах ради объединения совместных усилий всех стран региона в обеспечения демократии, защиты прав человека и подъема благосостояния общества».