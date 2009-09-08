Кому выгоден досрочный роспуск парламента

Народные депутаты Украины – представители всех фракций парламента - считают, что досрочный роспуск Верховной Рады Украины выгоден Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Партии регионов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина, который предложил народным депутатам ответить на вопрос: “Чем вызваны и кому выгодны разговоры о досрочном роспуске парламента?”.

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что разговоры о досрочном роспуске парламента вызваны желанием В.ЮЩЕНКО остаться при власти. «А еще – желанием руководства Партии регионов расшатывать украинскую политику, а также получить в будущем парламенте большинство. Больше я не вижу заинтересованных лиц: обществу это не выгодно, нашей фракции это не выгодно, БЮТ это не выгодно, коммунистам это не выгодно. В отдаленной перспективе такой хаос выгоден России. Потому что, чем больше в Украине будет досрочных выборов и борьбы внутри властной верхушки, тем слабее будет Украина», - сказал народный депутат.

Соглашается со своим коллегой и народный депутат от фракции Коммунистической партии Украины Александр ГОЛУБ. По его словам, Президент «тогда будет иметь необходимый объем власти. Речь идет о выборах, и это единственный шанс Президента, опираясь на админресурс, сыграть свою партию. Я допускаю, что в этом ему могут помогать или сочувствовать представители Партии регионов».

Народный депутат из фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ также считает, что больше всего роспуск парламента выгоден Президенту В.ЮЩЕНКО - ”это однозначно. Для него, очевидно, парламент является не просто мишенью для критики, но и институтом, перекладывая ответственность на который, он считает, что избавляется от собственной ответственности за состояние дел в стране. Думаю, что это также выгодно части Партии регионов, для которой смена правительства означает прекращение потери своих капиталов. Больше, я думаю, это никому не выгодно». О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил также, что призывы к роспуску парламента он рассматривает как «крик души». «Владимир ЛИТВИН сказал: или работайте, или нужно распускаться. Я рассматриваю это как крик души человека, которая осознает, что такой институт, как парламент, должен работать. Но есть определенные люди, определенные технологи, которые приводят к бездеятельности этого парламента... Но если исходить сугубо с юридической стороны дела, то нет сегодня правовых оснований для того, чтобы состоялся роспуск ВР», - сказал депутат.

Между тем, народный депутат из фракции БЮТ Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО не хочет думать, кому выгодны разговоры о роспуске парламента, а подчеркивает, что на сегодняшний день нет оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. «Либо какая-то политическая сила, заинтересованная в досрочных парламентских выборах, слагает более ста пятидесяти мандатов и проходит всю ту процедуру, которую прошли БЮТ и “Наша Украина” в 2007 году, сложив полномочия. Либо находит 226 голосов, и ВРУ объявляет о досрочных парламентских выборах», - поясняет парламентарий.

Впрочем, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО не считает досрочные парламентские выборы выходом из сложившейся ситуации: «Это не выход, потому что выборы будут проводиться на старой партийно-пропорциональной основе. И мы будем иметь то, что имеем сейчас. Потому что по закрытым спискам в ВР прошли люди с криминальным прошлым. Если не будет изменена система выборов, и они будут проходить по старому избирательному закону – мы ничего не изменим. Делать выборы, не изменив действующего законодательства, – это просто опасно для Украины, для ее независимости. Если делать досрочные парламентские выборы – то они должны быть после президентских выборов, на протяжении, где-то, месяцев трех, на измененной законодательной избирательной основе», - сказал депутат.

По мнению народного депутата от Партии регионов Елены БОНДАРЕНКО, у любого политического мероприятия, в частности такого, как досрочные выборы, всегда найдутся как сторонники, так и враги. «Наверное, я не открою секрет, если скажу, что выгодно это, в первую очередь, тому, кто первый. Если смотреть по социологическим результатам, которые дают разные фирмы, то это – Партия регионов. Поэтому, из прагматических соображений, выходит, что выгоднее «регионалам». Но «регионалы» со своим мнением относительно этого вопроса не спешат. Потому что, с одной стороны, они возьмут намного больше мест в будущем парламенте, чем имеют сейчас. А с другой стороны - появляется вопрос финансирования выборов», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Что касается мотивации других политических сил, народный депутат считает, что наиболее существенно в случае досрочных парламентских выборов пострадает фракция БЮТ. С фракцией НУ-НС, по словам Е.БОНДАРЕНКО, пока еще ничего не ясно - «все мутно, неопределенно», во фракции Блока Литвина ничего не изменится – возможно, они потеряют лишь немного мест в парламенте, а коммунисты потеряют больше – но в парламент все-таки пройдут. Е.БОНДАРЕНКО считает, что «сейчас общество настолько маргинализовано, радикализовано, что не исключено попадание в парламент максимально радикальных политиков – таких, например, как Наталия ВИТРЕНКО или Олег ТЯГНИБОК. Вот чего не должны допустить все политические силы». Также народный депутат отметила, что президенты Украины всегда вели работу по «усилению себя, любимого» и демонизации парламента. «Это было у КРАВЧУКА, это было у КУЧМЫ, это еще ярче проявилось у ЮЩЕНКО», - сказала Е.БОНДАРЕНКО