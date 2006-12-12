Матвиенко: правительство повторяет ошибки помаранчевой коалиции

Назначение Нестора ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что «никакой логики, никакой кадровой политики у этого правительства нет».

Об этом заявил в интервью журналистам член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО.

Он отметил, что нынешнее правительство повторяет те же ошибки, которые были в кадровых вопросах и у помаранчевой коалиции.

Он сказал, что его «очень удивило» данное назначение.

По словам А.МАТВИЕНКО, создается впечатление, что «в Украине объявлен конкурс нелогичности, то есть, кто более алогичную кандидатуру предложит на ту или иную должность».

Он считает, что сегодняшнее назначение «это демонстрация непубличности, неуважения и несерьезного подхода».

В то же время депутат подчеркнул, что не имеет «ничего против Н.ШУФРИЧА».

“У него много энергии и если бы ее направить в правильное русло, то он мог бы сделать достаточно много», - отметил А.МАТВИЕНКО.

В то же время А.МАТВИЕНКО считает должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций достаточно серьезной и, учитывая, что там уже долгое время должность вакантна, должен был бы быть найден специалист.

А.МАТВИЕНКО также отметил, что в последние время министрами по чрезвычайным ситуациям были люди – выходцы из Закарпатья, в частности Василий ДУРДИНЕЦ, Виктор БАЛОГА и теперь Нестор ШУФРИЧ.

«Может там тревожная зона в отношении паводков, и потому оттуда берут лучших специалистов», - добавил А.МАТВИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР назначила Н.ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.