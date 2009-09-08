Регионалы не отступают от трибуны ВР

Народные депутаты от Партии регионов продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале остаются около 30 депутатов от Партии регионов, которые разместились в президиуме, на трибуне и в ложе правительства.

Кроме того, депутаты-«регионалы» над трибуной парламента вывесили плакат «Партия регионов защитит социальные гарантии людей», а в ложе правительства - «Правительство Тимошенко против повышения пенсий и зарплат».

Кроме того, в сессионном зале находятся около 20 представителей других фракций.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время Согласительного совета депутаты так и не пришли к согласию относительно рассмотрения законопроекта о повышении социальных стандартов, вследствие чего председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выразил убеждение, что в парламенте сегодня не будет пленарного заседания.