ВР не преодолела вето Президента

Верховная Рада Украины не преодолела вето Президента на Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении системы органов, ведущих борьбу с организованной преступностью”.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, «за» преодоление вето проголосовали 249 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Парламент также отказался поддержать предложения Президента. В частности, по каждому предложению проводилось отдельное голосование, однако ни одно из них не набрало необходимого количества голосов.

Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении системы органов, ведущих борьбу с организованной преступностью” был принят Верховной Радой Украины 5 октября 2006 года. 31 октября 2006 года, Президент Украины применил право вето в отношении данного Закона.

Законом вводится согласование с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией: назначение на должности и освобождение от должностей руководителей специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел Украины, начальника Департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел Украины.

Президент Украины в своих предложение к закону отметил, что принятый Верховной Радой Украины Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении системы органов, ведущих борьбу с организованной преступностью” не может быть им подписан в связи с тем, что его положения не отвечают требованиям Конституции Украины и Закона Украины „О комитетах Верховной Рады Украины”. Свои выводы Президент Украины основывает на том, что согласно ч.1 ст.89 Конституции Украины комитеты Верховной Рады Украины создаются для проведения законопроектной работы, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к ее полномочиям и выполнению контрольных функций в соответствии с Конституцией Украины. Как отмечено в ст.13 и ст.18 Закону Украины „О комитетах Верховной Рады Украины”, комитеты Верховной Рады Украины принимают участие в предварительном обсуждении и готовят соответствующие заключения исключительно относительно кандидатур должностных лиц, которых согласно Конституции Украины избирает, назначает, утверждает, согласие на назначение которых предоставляет Верховная Рада Украины. Конституция Украины, которая определяет полномочия Верховной Рады Украины, не относит к ведению парламента избрание, назначение, утверждение или же предоставление согласия на назначение руководителей специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел Украины, начальника Департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел Украины.

Полномочия комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией определены в положениях Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины”. В соответствии с нормами вышеупомянутого нормативного акта, функция комитетов Верховной Рады Украины заключается в предварительном обсуждении кандидатур должностных лиц, которых согласно Конституции Украины избирает, назначает, утверждает Верховная Рада Украины или предоставляет согласие на их назначение, при подготовке к рассмотрению Верховной Радой Украины соответствующих выводов относительно этих кандидатур. Конституция Украины (ст.85) не уполномочивает Верховную Раду Украины на назначение или увольнение начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, его первых заместителей и заместителей, а также начальников управлений по борьбе с организованной преступностью главных управлений, управлений областного уровня. Таким образом, получение согласования комитета Верховной Рады Украины о назначении или увольнении вышеупомянутых лиц на должности противоречит требованиям Законодательства Украины.