Черновецкий: show must go on

Большинство депутатов в Киевском городском совете, которое поддерживает мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, на заседании согласительного совета не поддержало ни одного предложения оппозиционных фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО во время брифинга в Киевсовете.

«Большинство не просто не поддержало, а она отклонила все без исключения», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, прозвучал комментарий мэра о том, что если сейчас исключить из повестки дня сессии все земельные вопросы, то практически развалится это большинство.

Она сообщила, что более двух часов продолжались переговоры между оппозицией и большинством. Состоялись две встречи: одна в рамках: мэр – секретарь Киевсовета – представители оппозиционных фракций, вторая - в формате общения мэра с большинством, и отдельно консультации Ю.ТИМОШЕНКО с депутатами оппозиционных фракций.

По информации лидера БЮТ, во время первой встречи с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ был согласован пакет вопросов по требованиям БЮТ. То есть было принято решение, что мэр с большинством проведет консультацию по поводу: не отмены тарифов, введенных с 1 декабря, а уменьшения их вдвое; проекта решения фракция БЮТ о введении в столице аукционов на аренду коммунального имущества и продажи земли; проектов решений об отмене предыдущих решений Киевсовета о создании коммунальных предприятий «Жуков остров» и «Труханов остров».

В то же время, как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, после того как большинство заявило, что отклоняет все предложения, озвученные во время предыдущих договоренностей с мэром, была попытка найти компромиссное решение. То есть, предлагалось создать три рабочие группы: по тарифам, по торговле землей и по коммунальной собственности и на неделю отложить рассмотрение всех этих вопросов на следующую сессию. Но такой вариант, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, окружение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не поддержало. По словам лидера БЮТ, в Киевсовете ее поразило то, что здесь «процветает не просто кумовство, а непонятно кто вообще правит Киевсоветом». В частности, на согласительном совете присутствовали депутаты Киевсовета – сын мэра, зять, брат жены мэра, отец зятя. «И, кстати, именно эти люди, а не мэр, правили ситуацией в Киевском городском совете», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мне кажется, в Киевсовете и, собственно, в мэрии сложилась чрезвычайно рискованная для Киева ситуация», - подчеркнула лидер БЮТ. По ее словам, фракция не оставит это вне поля зрения и будет обращаться в судебные инстанции. В частности, обращение будет касаться обжалования решения Киевсовета по коммунальному банку «Крещатик», по незаконному выделению земель, обжалования сессий Киевсовета, которые велись с нарушением регламента.

Кроме того, по информации Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ намерен обратиться в суд и относительно практики раздачи от имени мэра продуктов киевлянам, которая якобы сейчас возобновлена. «Если есть такой подкуп избирателей - мы будем обжаловать законность избрания такого мэра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что фракция БЮТ обратится ко всем народным депутатам с требованием решить вопрос о проведении в Киеве референдума относительно высказывания недоверия мэру и Киевсовету. Кроме того, в Верховной Раде Украины БЮТ будет настаивать на принятии закона об исключительно аукционной продаже сельскохозяйственных земель и об аукционной передаче в аренду коммунальной собственности. «Мы считаем, что досрочные выборы и в Верховной Раде, и в Киевсовете были бы целесообразными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщают Украинские новости, Черновецкий, в свою очередь, сказал журналистам, что между оппозицией и большинством есть одна проблема – физическое давление со стороны оппозиции, которая большинство категорически не устраивает. Об этом он заявил на импровизированной пресс-конференции, на которой также присутствовала Юлия Тимошенко.

Также мэр добавил, что большинство поддерживает оппозицию в требовании усовершенствовать нормативные документы по продаже и аренде земли и другого коммунального имущества.

Черновецкий добавил, что был готов в течение недели работать с оппозицией над общими документами, однако он не приемлет решения киевских проблем со стороны.

«Сессия будет продолжаться! Все, что здесь происходит – это криминально, это нехорошо», – заявил Черновецкий.

В конце своего выступления Черновецкий начал обвинять Тимошенко в организации потасовок в Киевсовете.

После этого мэр выкрикнул вслед Тимошенко: «Вы воровка!» и заявил, что она вместе с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко ограбила государство на 2,5 млрд. долларов.