Лавринович: ситуация со списками избирателей еще хуже, чем в 1994 году

Государственного реестра избирателей не существует, он наполнен персональными данными избирателей лишь на 30-40%. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ в интервью «Левому берегу ».

По его словам, «со списками (избирателей) у нас очень большие проблемы. Ситуация гораздо хуже, чем когда-либо прежде, чем даже в 1994, скажем, году». При этом А.ЛАВРИНОВИЧ убежден, что «с законом, предусматривающим использование для голосования только единого реестра избирателей, кампанию вообще можно не начинать. Мы ее просто не проведем… Потому что реестра, как такового, не существует. По моим данным, сегодня он наполнен персональными данными избирателей только на 30-40%. Да, и то, определенная их доля некорректна – некоторые фамилии записаны по семь раз, тогда как других вообще нет».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что, в частности и поэтому было решено, что ближайшая избирательная кампания пройдет на основе списков, уточненных МВД, органами юстиции.

На замечание журналиста, что это может привести к фальсификациям, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Если гипотетически допустить проведение голосования на основе единого реестра, что, с практической точки зрения, невозможно, - масштабные фальсификации гарантированны. При использовании обычных списков они, конечно, тоже возможны, но, с учетом присутствия представителей кандидатов в комиссиях, на участках, в ЦИК, на всех этапах кампании, маловероятны».

При этом он отметил, что не знает ни одной страны мира, где бы существующий реестр граждан использовался бы исключительно для выборов. Так, Швеция голосует по спискам местной налоговой, Германия – МВД, в Украине функционирует Реестр актов гражданского состояния, учитывающий даже смену фамилий гражданами. «Вот, если б не существовало у нас в стране глобального бизнес-проекта под названием «единый реестр избирателей», подобных вопросов бы не возникало. И не тратились бы в пустую миллионы бюджетных средств», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.