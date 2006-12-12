Министр Шуфрич берется всех научить

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ называет первоочередной своей задачей на этом посту не допустить катастроф, подобных той, что произошла на складах боеприпасов под Новобогдановкой Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня во время рассмотрения вопроса о назначении его на должность министра МЧС.

Он отметил, что вопрос преодоления последствий катастрофы в Новобогдановке «является болезненным вопросом».

«Мы сделаем все, чтобы не допустить трагедий, подобных Новобогдановке», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что этот вопрос «является первоочередным».

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить максимальные условия для предотвращения природных и техногенных катастроф.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 10 тыс. предприятий, которые могут стать причинами для возникновения техногенных катастроф.

Он отметил, что в связи с этим необходимо провести широкомасштабные мероприятия по обучению должностных лиц предприятий для предотвращения возможности возникновения таких катастроф.