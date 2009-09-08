Раду хотят закрыть, чтобы языкатые депутаты не критиковали?

Сегодня заседание Верховной Рады Украины не будет открыто.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил: «Я думаю, сегодня не будет открыто заседание, потому что решение не принято», и добавил, что «штурмовать сессионный зал, давать людям зрелище я не вижу никаких оснований».

По словам В.ЛИТВИНА, фракция Партии регионов, которая блокирует трибуну парламента, ставит целью увеличение социальных выплат, а пытается сделать все для того, чтобы парламент не работал.

По его словам, используется технология 2004 года, когда делалось все для того, чтобы «закрыть Верховную Раду Украины, чтобы языкатые депутаты не критиковали».

Как сказал В.ЛИТВИН, «у этих людей есть значительные ресурсы информационные, и они не хотят, чтобы другие кандидаты использовали парламент для высказывания своих позиций».