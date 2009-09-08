Яценюк создает политическую партию

В Киеве состоялась презентация столичной организации Общественной инициативы «Фронт перемен», которую возглавил заместитель председателя совета «Фронта перемен» Андрей ПЫШНЫЙ.

Как сообщает пресс-служба “Фронта перемен”, открытие киевской организации стало заключительным этапом формирования региональной сети организаций «Фронта перемен», которых во всех областях Украины, в Киеве и Крыму уже создано свыше 600. В этих организациях областного и районного подчинения работают свыше 25 тысяч активистов.

Лидер “Фронта перемен”, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК, выступая на открытии столичной организации, заявил, что отныне он констатирует фактическое завершение формирования общественной организации «Фронт перемен», представительства которой есть теперь в каждой области, в каждом районе. “Но это только первый этап. И впереди – намного сложнее испытания», – сказал он.

В частности, по его словам, второй очень важный этап касается формирования политической партии. «Политической партии на новых принципах, с новыми людьми и – что самое важное – с четкой идеологией», – заявил А.ЯЦЕНЮК.

При этом депутат отметил, что за последние 18 лет в Украине так и не сформулировали, что такое «украинский проект», не дали ответ на вопрос – что такое украинская национальная идея. В то же время, подчеркнул он, именно проектирование государства и является национальной идеей Украины. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что проект, который он предлагает, базируется на “четырех китах” - новая индустриализация, промышленное сельское хозяйство, здоровая и образованная нация и боеспособная армия, и предусматривает сильную Украину.

«Только эти пункты и только эта идеология сегодня жизнеспособны. Все остальное, что предлагается, – это продукты политических технологий, которые не несут никакой нагрузки, кроме того, чтобы тот или другой кандидат выиграл президентскую кампанию. Проще всего – взять власть, самое сложное – знать, что с этой властью делать”, - отметил А.ЯЦЕНЮК, добавив, что он знает, что с ней делать. При этом он призвал “не верить в мессий”, которых нет, отметив, что работать надо всем. “Есть сильные лидеры, но эти сильные лидеры опираются на очень сильных людей», – заметил А.ЯЦЕНЮК.

В свою очередь, говоря о Киевской городской организации “Фронта перемен”, А.ПЫШНЫЙ сообщил, что в столице создано 10 районных организаций, которые укомплектованы помещениями, и что к активной работе готовы 4,5 тысяч “зарегистрированных сторонников”.