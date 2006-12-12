Янукович хочет сделать Шуфрича министром

В Верховной Раде по представлению премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сегодня зарегистрирован проект постановления о назначении Нестора ШУФРИЧА на должность министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом от 15 сентября назначил прежнего министра по вопросам МЧС Виктора БАЛОГУ главой Секретариата Президента Украины. С тех пор должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы оставалась вакантной.

Н.ШУФРИЧ в данное время является депутатом Верховной Рады АР Крым.