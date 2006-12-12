Ющенко: проводить референдум по НАТО пока рано

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался против проведения референдума о вступлении Украины в НАТО до того, как она получит приглашение к членству в Альянс.

Как сообщают украинские СМИ, об это он сказал в Таллине после встречи с Президентом Эстонии Томасом Хендриком ИЛЬВЕСОМ.

"Я не принимаю идею референдума по этому поводу, это слишком рано, и он, по сути, не дает в рамках определения украинской динамики пути по этой дороге", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент считает, что результат такого референдума сегодня не будет отображать динамику проведения евроатлантической политики.

В.ЮЩЕНКО также заверил Т.ИЛЬВЕСА в неизменности курса Украины на евроинтеграцию. Он подчеркнул, что ни одна из украинских политических сил не предлагает пересматривать этот путь. «Цель нашей страны – полное членство в этих организациях (ЕС и НАТО), и ни одна украинская политическая сила не ставит себе целью ревизию этого курса", - подчеркнул Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, в Украине ведется дискуссия только о темпах вступления в НАТО.

Как сообщает «Украинская правда », говоря о позиции премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА относительно НАТО, В.ЮЩЕНКО сказал: "Следует внимательно относиться к чувствам людей, которые по данному вопросу не имеют сформированной позиции. Не нужно чрезмерно политизировать это".

В.ЮЩЕНКО также назвал Эстонию "хорошим арбитром" Украины в организации сотрудничества с НАТО и ЕС. "Эстония – это красивый пример того, как наши элита и нация могут объединяться вокруг национальных интересов", - сказал он.