У Януковича перепутали рекламу Тимошенко с рекламой виагры

Партия регионов заставит БЮТ проголосовать за закон о повышении соцстандартов.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил регионал Юрий Бойко обращаясь к присутствующему в студии депутату от БЮТ Сергею Соболеву.

"Мы вас заставим проголосовать, чтобы ваше коррупционное правительство выполнило обязательства перед людьми. Мы будем блокировать до тех пор, пока вы не поймете, что для вас это, возможно, не деньги, а для людей это очень важно", - сказал он.

"Вы все время собачитесь с президентом, а я хочу напомнить, что вам не удастся уйти от политической ответственности, премьера разделить с президентом. Это ваш политический партнер. Это он внес кандидатуру Тимошенко на пост премьера", - отметил Бойко.

"Я когда увидел эти лозунги на улице, "они разговаривают - она работает", я сначала подумал, что это неудачная реклама виагры. Только потом дошло, что это уже началась политическая гонка", - заявил регионал.

Украинская правда