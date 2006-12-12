В Таллинне проходит встреча Президентов Украины и Эстонии

В Президентском дворце в Таллинне состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и госпожи Екатерины ЮЩЕНКО с Президентом Эстонской Республики Тоомасом-Хендриком ИЛЬВЕСОМ и его женой госпожой Эвелин ИЛЬВЕС.

Как сообщает Официальное интернет-представительство главы Украинского государства, военный оркестр исполнил Государственные гимны двух стран, В.ЮЩЕНКО и Т.-Х.ИЛЬВЕС обошли строй воинов почетного караула. После этого состоялось взаимное представление официальных делегаций.

Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО расписались в книге почетных гостей Президентского дворца. «Между нами существуют давние традиции сотрудничества, и я верю, что и в дальнейшем наши государства будут действовать как доверительные друзья и надежные партнеры», – говорится в записи В.ЮЩЕНКО.

После этого началась встреча Президентов Украины и Эстонии в узком кругу. После ее завершения под председательством глав государств состоятся украинско-эстонские переговоры официальных делегаций.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписана совместная декларация Президентов.