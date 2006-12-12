Кушнарев сравнил Хорошковского с Березовским

Народный депутат, член фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ удивлен назначением Валерия ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем секретаря СНБО, учитывая постоянные заявления президентской команды о необходимости разделения власти и бизнеса.

Об этом депутат заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, усилит ли такое назначение команду Президента.

Е.КУШНАРЁВ отметил, что таким образом президентская команда демонстрирует, что «мы все больше и больше отделяем власть от бизнеса, переводя бизнес в высшие органы власти».

Он назвал В.ХОРОШКОВСКОГО одним из самых влиятельных украинских олигархов.

«В.ХОРОШКОВСКИЙ один из украинских олигархов. Вспомните, что делал олигарх БЕРЕЗОВСКИЙ в России. Вот вам и ответ на ваш вопрос», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.