Чорновил раскусил задумку Ющенко

Народный депутата из фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ связывает назначение Валерия ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны с переделом медиа-пространства в Украине.

В интервью УНИАН В.ЧОРНОВИЛ напомнил, что В.ХОРОШКОВСКИЙ является одним из владельцев телеканала «Интер», который до сих пор давал непредвзятые новости. «Мне кажется, идет зачистка медиа-пространства», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ, добавив: «Я не удивлюсь, если в ближайшее время узнаем об очень интересных ротациях в Совете национальной обороны и безопасности. Я не исключаю, что таким образом секретаря совета могут подвинуть».

Также он напомнил об обещании Президента об отделении бизнеса от власти. «Очевидно, что это и есть такое отделение, потому что, если мы можем говорить о многих людях, что они были более-менее замечены в реальной живой политике, то ХОРОШКОВСКИЙ - это исключительно сфера экономических интересов. Это очень мощный бизнес. Кроме того, бизнес далеко не украинский, и его приход в структуру, которая отвечает за национальную безопасность, не связан с экономикой», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.