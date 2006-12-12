Ющенко не удалось сорвать аплодисменты Кушнарева

Народный депутата из фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ считает, что возвращение Президентом в Верховную Раду закона о госбюджете напоминает реакцию оппозиционного политика, а не главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.КУШНАРЁВ сказал в интервью журналистам сегодня.

Он отметил, что Президент прибег к откровенному популизму, и это его очень удивляет. «Псевдозабота о людях, которая стоит 5,5 млрд., не подкрепляется ни одним дополнительным источником доходной части – это прямое нарушение Бюджетного кодекса, и это еще раз подчеркивает откровенный популизм», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Он подчеркнул, что все хотели бы, чтобы зарплата в Украине была на среднем европейском уровне. Но необходимо понимать, что это невозможно. «Потому, если Президент предложил увеличить минимальную заработную плату и минимальную пенсию, но в то же время указал бы, где эти дополнительные средства взять, его можно было бы поблагодарить и ему аплодировать, но этого нет», - сказал он, добавив, что он внимательно прочитал замечания Президента и там ни одного слова нет, где взять дополнительные средства.

В то же время Е.КУШНАРЕВ отметил, что комитет по вопросам бюджета рассмотрит эти предложения Президента, правительство выскажет свою точку зрения и после этого будет принято решение: «Что-то возможно и будет учтено, проголосуем новый вариант бюджета и отправим Президенту на подпись».

Он выразил уверенность, что парламент успеет до 1 января принять новый вариант бюджета, напомнив, что впереди еще две пленарные недели в декабре.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Украины В.ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».