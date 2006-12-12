Бокий: вето Президента - нож в спину украинскому народу

Лидер фракции Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ называет ветирование Президентом госбюджета-2007 «ножом в спину украинскому народу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

По словам И.БОКОГО, если прочитать предложения Президента в бюджет, то создается впечатление, что он беспокоится об интересах украинского народа. В частности, народный депутат отметил, что согласно замечаниям Президента, должны быть внесены изменения в статью 62 госбюджета, где указано, что на следующий год прожиточный минимум установлен ниже, чем он есть сегодня. Кроме того, отметил И.БОКИЙ, Президент указывает, что уровень прожиточного минимума не отвечает минимальному уровню пенсий. При этом И.БОКИЙ сказал, что такое предложение Президента «является будто бы правильным». Однако он напомнил, что раньше была достигнута договоренность - во время выполнения бюджета 2007 года внести изменения в это положение.

Кроме того, отметил народный депутат, Президент указал, что рост налоговой нагрузки на доходы физических лиц может привести к падению реального размера заработной платы. «Но и эти вопросы должны были быть урегулированы в первом квартале 2007 года», - сказал он.

И.БОКИЙ также считает, что в случае учета предложений Президента и внесения изменений в госбюджет-2007, главный финансовый документ страны будет несбалансированным. «Вето Президента оставляет народ Украины без реального нормального финансирования в первом квартале. Это фактически нож в спину Украины, а не забота о народе», - заявил И.БОКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Украины В.ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».