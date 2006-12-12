Тимошенко с боем прорвалась к трибуне

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о коррупционных действиях киевской городской власти и о необоснованности жилищно-коммунальных тарифов, установленных в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала, выступая на сессий Киевсовета.

Перед этим депутаты от БЮТ и «Нашей Украины» во время заседания Киевсовета пытались прорваться к президиуму с требованием предоставить слово лидеру БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, но их не пустила охрана. В результате - между депутатами и охраной произошло столкновение.

После чего секретарь Киевсовета предлагал объявить перерыв, но слово, по требованию депутатов, все-таки было предоставлено лидеру БЮТ.

В сессионном зале Киевсовета на стенах висят плакаты: «БЮТ - за відміну злочинних тарифів», «Більшість мера грабує майно киян».