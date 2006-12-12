Коалиция просится на прием к Ющенко

Антикризисная коалиция инициирует встречу с президентом Виктором Ющенко, которая может состояться в пятницу.

Соответствующее решение было принято на заседании коалиции в понедельник, сообщил член фракции Партии регионов Евгений Кушнарев.

"Мы будем предлагать президенту, если ему удобно, встретиться с нами в пятницу. Вопросы будут касаться как конкретных пунктов, начиная с бюджета, так и в целом отношений главы государства с парламентским большинством", - цитирует его слова газета "Дело".

По словам Кушнарева, конкретные вопросы, которые будут подняты на встрече, еще не обсуждались. Таким образом, говорить о том, на какие компромиссы готово идти большинство для улучшения отношений между ветвями власти, еще рано.

При этом депутат отметил, что с момента избрания премьер-министром Виктора Януковича, президент ни разу не встречался с руководством коалиции: "Такая встреча очень своевременна, поскольку проблемных вопросов накопилось много".

В свою очередь фракция СПУ готова поднять перед президентом вопрос об "истерии Юлии Тимошенко и некоторых политиков из окружения главы государства о возможности проведения внеочередных выборов".

Заместитель главы фракции СПУ Иван Бокий убежден, что на встрече следует решить проблему отсутствия четко прописанных полномочий правительства в соответствующем законе.

В то же время, уверен депутат, закон об оппозиции упоминать на встрече с Ющенко не стоит: "Возможно, следует только кое-что прописать в регламенте парламента (о полномочиях оппозиции)".

"Большинство депутатов, в том числе из оппозиции, имеют сомнения о целесообразности такого закона. Если мы его примем, то попадем в число наиболее редких стран на планете Земля, которые принимают такой закон", - добавил Бокий.

В свою очередь пресс-секретарь президента Ирина Ванникова заявила, что в графике главы государства нет места для встречи с представителями коалиции.

"На 12-13 декабря у Виктора Ющенко запланирован визит в Эстонию, на четверг также предусмотрена встреча президента с прессой. Что касается пятницы, то в этот день в рабочем графике президента встречи с депутатами нет", - отметила она.

По словам Ванниковой, рабочий распорядок главы государства составляется заблаговременно, и внесение каких-либо изменений, как правило, не происходит.

За проведение встречи на прошлой неделе выступал и премьер-министр Виктор Янукович. Такое пожелание он высказал после разговора с Ющенко о законности увольнения министра иностранных дел Тарасюка.

Также проведение нового круглого стола с участием президента, правительства и депутатов от большинства инициировал глава парламента Александр Мороз.

Украинская правда