Ющенко призвал Верховную Раду одуматься

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Верховную Раду учесть его предложения к закону о государственном бюджете на 2007 год.

Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте главы государства позиции Президента Украины относительно проекта бюджета Украины-2007 г.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО 11 декабря 2006 года, руководствуясь частью второй статьи 94 Конституции, вернул Закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой. Глава государства передал в парламент свои обоснованные предложения относительно изменений к основному финансовому документу страны. Впервые в новейшей истории Украинского государства Президент Украины применил конституционное право вето на закон о Государственном бюджете, однако прибег к такому шагу в духе встречных конструктивных инициатив.

На протяжении всего бюджетного процесса, который длится последние три месяца, Президент активно участвует в создании главного финансово-экономического документа страны. Все замечания к проекту бюджета глава государства изложил в трех посланиях премьер-министру и председателю Верховной Рады, которые были обнародованы в средствах массовой информации и широко комментировались представителями Секретариата Президента Украины. Его специалисты совместно с народными депутатами и чиновниками провели значительную экспертную и согласовательную работу, в результате чего законопроект о бюджете был существенно доработан.

Например, из документа изъяты положения, которые значительно уменьшали финансирование социальных, структурных и инновационных программ, создавали возможности непрозрачного или ручного распределения средств. Президент назвал “большим пониманием” с Кабинетом Министров выведение из бюджетного законопроекта механизма правительственных гарантий под частные проекты (объем – 17,5 млрд. гривен). Выросли расходы на судейство, 423 млн. выделены на авиацию и космическую отрасль, увеличена поддержка промышленности, сельское хозяйство получит больше всего средств за годы независимости. Предусмотрены компенсационные программы для малого и среднего бизнеса. На 6,4 млрд. гривен увеличены субвенции местным бюджетам. Заложены расходы на приобретение гамма-ножа, строительство мемориального комплекса памяти жертв Голодомора, другие социально-культурные и гуманитарные проекты.

Частью бюджетного процесса стали коррективы законодательства о налогообложении, предложенные Кабинетом Министров. Согласно замыслу членов правительства, финансовые последствия таких изменений должны были составлять львиную долю доходных статей бюджета-2007. Однако Президент наложил вето на соответствующий правительственный законопроект, одобренный парламентом, и сделал свои встречные предложения. Кабинет Министров проявил конструктивный подход и согласился с главой государства, который подписал изменения к налоговому законодательству. Благодаря этому из проекта бюджета исчезли “черные дыры”, например, свободные экономические зоны с неурегулированным статусом или налоговые льготы для самых богатых, в частности, при налогообложении дивидендов от ценных бумаг или приобретении культурных ценностей.

В то же время в предложенном бюджете 2007 года не учтены чрезвычайно важные предложения Президента.

Глава государства не согласен с несоответствием расчетных показателей бюджета их реальным величинам. Уже сегодня фактическая инфляция на три процента больше прогнозируемого уровня 2006 года. По заключениям экспертов, в следующем году инфляционный показатель будет существенно выше того, от которого рассчитывались финансовые показатели бюджета.

После значительного роста потребительских цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги Президент не может подписать бюджет, который ударит, в первую очередь, по наиболее социально-уязвимым категориям населения. Проект бюджета, направленный на подпись Главе государства, предусматривает прожиточный минимум в 395 гривен для лиц, утративших трудоспособность, только с 1 октября следующего года. В то же время фактический размер этого показателя еще в октябре этого года составлял 390 гривен. В случае вступления в силу закона о бюджете каждый из 12 миллионов пенсионеров ежемесячно, начиная с 1 января 2007 года, будет недополучать 25 гривен, и эта цифра постоянно будет расти.

Президента беспокоит падение в 3,5 раза, по сравнению с 2005 годом, темпов роста минимальной заработной платы. Такое резкое уменьшение этого показателя означает значительно худшие условий оплаты труда работников подавляющего большинства предприятий, ведь тарифные ставки согласно отраслевым договорам и коллективным договорам устанавливаются в зависимости от величины минимальной зарплаты. Учитывая рост инфляции и увеличение стоимости потребительской корзины, заложенный в бюджет рост зарплат будет, фактически, нулевым.

В своих замечаниях к проекту бюджета Президент обращает внимание на неучтенные в полном объеме расходы на оборону. Необходимо предусмотреть средства на ликвидацию несоответствия между денежным обеспечением военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований.

Глава государства против предоставления местным бюджетам беспроцентных займов, которые выходят за пределы бюджетного периода, стремясь не допустить непрозрачного распределения средств. Президент предлагает изъять этот пункт из бюджета, поскольку в большинстве случаев такие займы не возвращаются, а списываются. Президент предлагает скорректировать и положение о налогообложении импортеров энергоносителей, что даст дополнительно в бюджет 4,5 млрд. гривен.

Президент рассмотрел одобренный Верховной Радой проект Государственного бюджета на следующий год менее, чем за сутки и сразу вернул на доработку, чтобы избежать упреков в сознательном затягивании с подписанием этого документа. У парламента есть время, чтобы скорректировать главную смету страны в соответствии с предложениями главы государства и подать для подписи. Верховная Рада и Кабинет Министров имеют возможности и резервы для усовершенствования расходной части. Источниками средств на социальные программы Президент считает, в частности, статьи на непрозрачные инвестиционные проекты.

Президент призывает Верховную Раду учесть его предложения к проекту Государственного бюджета-2007. Глава государства рассчитывает на поддержку тех парламентских сил, программы которых базируются на высоких стандартах социальной защиты людей.