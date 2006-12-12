Ющенко не оставил Черновецкому выбора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что своим указом отменит завышенные тарифы на коммунальные услуги в Киеве, если мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не пересмотрит их.

Об этом говорится в стенограмме телевизионной записи заявления главы государства относительно коммунальных тарифов в Киеве, размещенной на официальном сайте Президента.

“Безусловно, я как Президент не мог допустить резкого ухудшения жизни сотен тысяч киевлян. Поэтому я поручил городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ пересмотреть утвержденные тарифы”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, “экспертные расчеты свидетельствуют: экономически обоснованным является уменьшение тарифов на 10% для всех категорий населения. Для менее социально защищенных киевлян считаю необходимым сократить предложенную плату за жилье и коммунальные услуги вдвое. Также я поручил городскому председателю уменьшить тарифы для тех жителей столицы, которые живут в старых домах”.

“Если киевская власть не согласится с моими предложениями, я своим указом отменю завышенные тарифы”, - подчеркнул Президент Украины.