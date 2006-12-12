Балога взялся за регионы

Состоялось первое заседание нового состава президиума Совета партии «Наша Украина», которое провел председатель Совета партии Виктор БАЛОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, президиумом было принято решение о создании пяти рабочих групп, в состав которых должны войти члены президиума и Совета партии «Наша Украина». Эти группы должны распределить между собой ответственность за партийную работу в регионах. В частности, решено составить план региональных поездок народных депутатов - членов «Нашей Украины» для встречи с областными партийными активами и региональными общинами.

Также на заседании было решено активизировать усилия «Нашей Украины» по проведению объединительного процесса демократических сил Украины. Кроме того, обсуждалась возможность встречи фракции «Наша Украина» с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.