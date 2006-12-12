Ющенко уволил председателя Житомирской облгосадминистрации
10:29, 12 декабря 2006Политика
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Указ Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Юрия АНДРИЙЧУКА от должности председателя Житомирской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.
Другим своим Указом В.ЮЩЕНКО назначил Ю.АНДРИЙЧУКА своим советником.
Соответствующие документы размещены на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. Ю.АНДРИЙЧУК занимал должность председателя Житомирской ОГА с 16 июня 2006 года.
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