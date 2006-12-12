Тимошенко спешит на помощь своим в Киевсовете

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО пришла сегодня на пленарное заседание третьей сессии Киевсовета, чтобы поддержать своих коллег и киевлян в вопросе отмены распоряжения мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении коммунальных тарифов в 3,4 раза.

Как сообщил УНИАН народный депутат, член фракции БЮТ Анатолий СЕМИНОГА, Ю.ТИМОШЕНКО пришла, чтобы оказать поддержку депутатам демократических сил.

По его словам, подготовленный проект решения об отмене распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сегодня внесен в повестку дня по просьбе и за подписями более чем 40 депутатов Киевсовета.

«Мы будем ставить сегодня вопрос, чтобы его еще раз рассмотрели, и будем бороться за то, чтобы тарифы сегодня были снижены», - сказал А.СЕМИНОГА.