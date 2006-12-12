Ющенко едет в Эстонию

Сегодня начинается двухдневный визит

Сегодня начинается двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Эстонскую Республику. Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, глава государства проведет встречи с Президентом Эстонской Республики Тоомасом Хендриком ИЛЬВЕСОМ, спикером Парламента Эстонской Республики Тоомасом ВАРЕКОМ, премьер-министром Эстонской Республики Андрусом АНСИПОМ. Программой визита предусмотрены выступление В.ЮЩЕНКО в Парламенте Эстонской Республики, встреча с руководителями украинских общественных организаций Эстонии, ряд других мероприятий.

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