На Ровенщине создана антикризисная коалиция

Депутаты местных советов Ривненщины от политических партий - представителей Антикризисной коалиции Верховной Рады Украины задекларировали программу общих действий по социально-экономическому развитию, согласованию кадрового резерва для работы в органах местной власти и контролю за работой органов исполнительной власти области. Согласованные предложения будут подавать на рассмотрение органам исполнительной власти области и местного самоуправления для их последующей реализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в документах, принятых на областном собрании депутатов местных советов от Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий. Так, в заявлении собрания говорится, что эта работа будет проводится совместно с депутатами Верховной Рады от Антикризисной коалиции, правительством и депутатским корпусом области. В документе отмечается, что наряду с задачами социально-экономического развития области коалицианты будут также контролировать выполнение решений Верховной Рады и Кабинета Министров, эффективное использование бюджетных средств, искоренение коррупции в органах власти и выполнение предвыборных лозунгов тех политических сил, представители которых сегодня руководят в области. (Как известно, в настоящее время главой Ривненской облгосадминистрации является представитель “Нашей Украины” Виктор МАТЧУК, его первым заместителем – однопартиец Анатолий ЖУКОВСКИЙ, а председателем облсовета – представитель БЮТ Александр ДАНИЛЬЧУК - УНИАН).

Представители областной антикризисной коалиции также заявили, что выступают против попыток отдельных политических сил провести ревизию политической реформы. На собрании звучала мысль о том, что антикризисники не могут реально влиять на выполнение в области решений правительства, поскольку в подавляющем большинстве у власти здесь представители «оранжевых».

Сначала в заявлении содержалась критика в адрес нынешней исполнительной власти в области за ухудшение показателей социально-экономического развития, однако после многих дискуссий и согласований с представителями власти это положение было изъято. Глава облгосадминистрации В.МАТЧУК, выступивший на собрании, положительно отнесся к созданию такой коалиции на уровне области.

Для оперативного решения своих задач антикризисники создали областной Координационный совет, в который, в частности, вошли народный депутат Украины, председатель областного отделения Партии регионов Василий БЕРТАШ, его первый заместитель, депутат облсовета Юрий КИЧАТЫЙ, первый секретарь обкома Соцпартии, заместитель председателя облсовета Леонтий САМЧУК, глава облорганизации КПУ Николай КУХАРЧУК, заместитель главы ОГА, член бюро обкома СПУ Олег ТОРКУНОВ – всего 9 человек. В районах и городах областного подчинения будут созданы аналогичные координационные советы.