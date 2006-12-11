Ющенко готов пойти с Тарасюком на Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО останутся в своих должностях.

Об этом он сказал в интервью эстонской газете «Postimees», сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства.

Президент отмечает, что министр иностранных дел должен присутствовать на всех заседаниях правительства. По его мнению, вопросы недопуска министра на заседание могут стать предметом исследования в прокуратуре.

По словам В.ЮЩЕНКО, если есть постановление суда о том, что решение Верховной Рады недействительно, если есть распоряжение Президента о том, что министр иностранных дел, как и ранее, исполняет свои обязанности в полном объеме, “то в этом контексте так болезненно реагировать на какие-то заявления, по-моему, неправильно”.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, во время интервью В.ЮЩЕНКО выразил свою готовность помогать Б.ТАРАСЮКУ в отстаивании своих прав: “Если министр хочет, чтобы Президент пошел с ним (на заседание правительства – УНИАН), то я готов это сделать”.

Президент также отметил неизменность курса Украины относительно вхождения Украины в ЕС и НАТО. “Несмотря на заявления премьер-министра ЯНУКОВИЧА, внешнеполитический курс страны не изменился”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

“Заверяю, что ни один внешнеполитический приоритет не изменился. Ни одна из политических сил не поднимала вопрос об изменении закона, который определяет приоритеты оборонной политики, в котором в качестве цели четко зафиксированы интеграция в ЕС и вхождение в НАТО.

Ни одна из партий не хочет проводить ревизию в этой части. Нет никаких фактов, которые дали бы основание думать, что Украина пересмотрела свои внешнеполитические приоритеты”, - отметил Президент.