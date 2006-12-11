ЦК КПУ призывает создать антифашистский фронт

Центральный комитет КПУ призывает создать антифашистский фронт для защиты демократии и целостности Украины и называет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА «угрозой демократии и целостности страны».

Об этом сказано в заявлении, принятом на пленуме ЦК КПУ, переданном УНИАН пресс-службой КПУ.

По словам авторов заявления, «националистическая политическая линия Президента страны является глубоко деструктивной, антидемократической, и создает угрозу дальнейшего нарастания конфронтации в нашем обществе».

Речь идет о том, что В.ЮЩЕНКО, «почувствовав явную угрозу своему политическому будущему, перешел в яростное наступление». ЦК КПУ считает, что Президент Украины, «теряя поддержку граждан Украины», а также его окружение сосредоточили свою деятельность «на организации «оранжевого» саботажа» с целью сохранения монополии на государственную власть. «Путем политического шантажа и запугивания, «оранжевая рать» навязывает обществу идею пересмотра основных положений политической реформы, цель которой возвратить ЮЩЕНКО кучмовско-диктаторские властные полномочия», - сказано в заявлении.

В нем говорится и о том, что «ющенковцы осуществляют давление на Конституционный Суд, добиваясь, чтобы он признал изменения в Основном Законе неконституционными». Коммунисты считают, что «в нарушение действующего законодательства ЮЩЕНКО формирует так называемую конституционную комиссию по выработке новой редакции Конституции».

КПУ также выступает против требования В.ЮЩЕНКА, чтобы Верховная Рада реабилитировала «бандеровских пособников гитлеровцев из ОУН-УПА». В заявлении сказано, что «постоянные «войны» из-за полномочий, которые объявляет В.ЮЩЕНКО парламенту и Кабинету Министров, самым отрицательным образом сказываются на международном авторитете Украины».

«Пленум ЦК Компартии Украины заявляет: «махровый национализм, антикоммунизм и ксенофобия Президента В.ЮЩЕНКО, создающий питательную среду для неофашизма в Украине, не пройдёт». ЦК КПУ призывает «все левые и левоцентристские политические силы, всю прогрессивную общественность Украины, всех честных людей сплотиться в единый Антифашистский Фронт для защиты демократии и целостности Украины».