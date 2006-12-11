Украина не признает выборы в Приднестровье

Международное содружество, в том числе Украина, считает выборы в Приднестровье и их последствия нелегитимными и не признает их.

Как говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины по поводу „президентских выборов” в Приднестровском регионе, переданном агентству УНИАН, международное содружество исходит из того, что как „президентские выборы”, так и недавний „референдум”, который проходил в сентябре с.г., противоречат международным нормам и стандартам, принципам ООН и ОБСЕ, следовательно являются нелегитимными, а также не способствуют урегулированию приднестровского конфликта в целом.

Украина еще раз отмечает необходимость решения приднестровской проблемы мирным путем на основе соблюдения принципов обеспечения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова.

В связи с этим Украина призывает к скорейшему возобновлению переговоров в формате „5+2” (Республика Молдова, Приднестровье – стороны; Украина, Россия, ОБСЕ – посредники; ЕС, США - наблюдатели), инициированных украинским Планом приднестровского урегулирования Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Официальных наблюдателей на выборы Украина не направляла. Отдельные украинские политики в этот день находились в Тирасполе как частные лица.

Как сообщал УНИАН, в Приднестровье на президентских выборах 10 декабря победил нынешний глава непризнанной республики Игорь СМИРНОВ. По данным Избиркома, он набрал свыше 80% голосов. Молдова не признала выборы в Приднестровье, назвав их "провокацией".