Суд приостановил рассмотрение иска Тарасюка

Рассмотрение по существу судебного иска министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА приостановлено до вынесения решения Апелляционным судом столицы по жалобе парламента на приостановку выполнения его постановления об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня объявил судья Шевченковского районного суда столицы Александр ШОСТАК, который рассматривает иск Б.ТАРАСЮКА.

В начале судебного заседания представитель в суде Верховной Рады подал ходатайство об отводе коллегии судей, рассматривающей иск Б.ТАРАСЮКА, поскольку считает, что суд будет действовать предвзято и необъективно.

Кроме того, аргументируя свое ходатайство, представитель парламента отметил, что сторона-ответчик по делу была поставлена в известность о дате и времени начала судебного заседания только сегодня, а потому не имела возможности ознакомиться с содержанием иска.

Вместе с тем, представитель ВР выразил убеждение, что иск Б.ТАРАСЮКА не может рассматриваться в административных судах, поскольку он находится в конституционно-правовой плоскости, то есть законность или незаконность увольнения Б.ТАРАСЮКА должен определять Конституционный Суд Украины.

В свою очередь, сторона истца выразила протест относительно удовлетворения ходатайства, поскольку считает, что в иске речь идет не о политических отношениях, а о нарушениях, допущенных Верховной Радой при освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Выслушав мнения сторон, суд после почти 30 минут пребывания в совещательной комнате вынес определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства ответчика, поскольку не нашел оснований для отвода состава суда.

Комментируя течение судебных событий, представитель в суде Б.ТАРАСЮКА Иван КРУЛЬКО сказал журналистам, что «у моего доверителя сильная позиция. По этому поводу, если суд будет рассматривать дело непредвзято, то, безусловно, мы выиграем».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247 голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

5 декабря Шевченковский районный суд Киева приостановил действие постановления Верховной Рады об увольнении Б.ТАРАСЮКА.

В тот же день Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел.