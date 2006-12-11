Бродский выходит из фракции БЮТ

Депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что выходит из фракции БЮТ в Киевском городском совете и намерен создать фракцию «Воля».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Завтра на сессии (Киевсовета) я официально выхожу из БЮТ и заявляю о том, что я буду создавать фракцию в городском совете под названием «Воля», которая будет бороться за переизбрание этого городского совета, за переизбрание этого мэра», - сказал М.БРОДСКИЙ.

В то же время он отметил, что пока еще не выходит из Блока Юлии Тимошенко. «Я сказал ей (Юлии ТИМОШЕНКО), что если блок будет центром оппозиции в государстве и по отношению к антикризисной коалиции, я согласен быть в этом блоке», - сказал он.

По словам М.БРОДСКОГО, в случае, если объединение «Демократический Киев» в Киевсовете продолжит борьбу с мэром Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, он будет поддерживать это объединение, хотя и будет находиться к нему в оппозиции, поскольку считает, что оно так же виновато перед киевлянами.

М.БРОДСКИЙ считает, что вместе с ним из фракции БЮТ в Киевсовете выйдут еще 6-7 депутатов.

«Во фракции БЮТ есть еще два “яблочника” – (Юрий) САХНО и (Сергей) ПОДГОРНЫЙ. Надеюсь, что они присоединятся ко мне. Также думаю, что присоединятся (Александр) БРИГИНЕЦ и (Анатолий) ХОСТИКОЕВ», - добавил он.