Суд обязал Давидовича подсчитать голоса, собранные Медведчуком

Сегодня Печерский районный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию подвести общие итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума по вступлению Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СДПУ(о), суд вынес решение по административному иску гражданина А.ОСАДЧЕГО к ЦИК, в котором была признана противоправной бездеятельность ЦИК, касающаяся подведения итогов сбора подписей граждан Украины, поставивших свои подписи под требованием о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе. Суд обязал Центризбирком выполнить свою обязанность в соответствии с частью 4 статьи 20 Закона Украины «О всеукраинских и местных референдумах» и подвести общие итоги сбора подписей граждан Украины.

В пресс-службе напомнили, что сбор подписей за проведение всеукраинского референдума проходил с октября 2005 по март 2006 года. Всего 4 млн. 664 тыс. 902 гражданина Украины поставили свои подписи за проведение референдума, на который были вынесены вопросы: «Согласны ли Вы с тем, чтобы Украина стала членом Организации Североатлантического договора (НАТО)?» и «Поддерживаете ли Вы участие Украины в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) вместе с Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, в соответствии с Договором о формировании Единого экономического пространства, подписанном 19 сентября 2003 года?».

Как сообщил адвокат А.МОШИНСКИЙ, процесс по иску гражданина А.ОСАДЧЕГО к Центральной избирательной комиссии проходил с 16 ноября 2006 года. Всего состоялось пять заседаний суда, причем по инициативе Центризбиркома судебные заседания дважды переносились.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК.

30 октября этого года председатель ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратурысообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения неправдивых сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.