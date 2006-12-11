Ющенко целый день будет общаться с прессой

14 декабря состоится День общения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с прессой “Украина: год политреформы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, с 10.00 до 11.00 в Мариинском дворце состоится встреча Президента Украины с представителями зарубежных СМИ, аккредитованными в Украине.

С 12.00 до 14.00 Президент будет встречаться в “Украинском доме” с отечественными теле-, радио-, печатными СМИ и региональными СМИ.

С 16.00 до 17.00 - онлайн-интервью Президента Украины для представителей Интернет-изданий. (ОАО “Укртелеком”).

Организаторы: Секретариат Президента Украины, ОАО “Укртелеком”.

Партнеры: НТКУ, всемирная служба УТР, ассоциация “Чистый Интернет”, “Версия-Консалтинг”.

Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01