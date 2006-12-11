Ющенко назначил Хорошковского первым заместителем секретаря СНБО

15:05, 11 декабря 2006
Политика
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Указ  - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ размещен сегодня на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. В.ХОРОШКОВСКИЙ в 2002 году был заместителем главы, первым заместителем главы администрации Президента Украины Леонида КУЧМЫ. Позже состоял в должности министра экономики и по вопросам европейской интеграции Украины.

Является председателем наблюдательного совета телеканала "Интер"; исполнительным директором "Евразхолдинга" (Россия).

 

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