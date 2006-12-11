Нашелся закон о госбюджете-2007

Сегодня, 11 декабря, в Секретариате Президента был зарегистрирован Закон «О государственном бюджете Украины на 2007 год», который поступил из Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в 13.19 на официальном веб-сайте Верховной Рады появилась информация, что принятый 6 декабря закон о госбюджете-2007 подписан председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и направлен в Секретариат Президента.