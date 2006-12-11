Мороз хочет назад в будущее

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает, что воспользуется своим правом и внесет на рассмотрение ВР свою кандидатуру на должность Уполномоченного ВР по правам человека.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, когда парламент будет рассматривать вопрос о назначении омбудсмана.

А.МОРОЗ отметил, что этот вопрос обсуждался во время заседания Согласительного совета. При этом он не исключил, что внесет на должность омбудсмана кандидатуру Нины КАРПАЧЕВОЙ. «Я думаю, что это может быть Нина Ивановна КАРПАЧЕВА», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября парламент прекратил полномочия Н.КАРПАЧЕВОЙ как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в связи с ее избранием народным депутатом. Согласно действующему законодательству, кандидатуры на эту должность должны быть поданы в 20-дневной срок.