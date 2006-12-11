Ющенко провел совещание с силовиками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость создания Национальной комиссии по реформированию СБУ.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, об этом он сказал сегодня во время встречи с руководителями специальных и разведывательных органов государства, в ходе которого главу государства информировали о текущем состоянии дел в соответствующих структурах и представили доклады о результатах работы в 2006 году.

В.ЮЩЕНКО также высказался за целесообразность оперативной подготовки и представления на рассмотрение главы государства новой концепции деятельности разведывательных органов, создания Генеральной инспекции по контролю за воинскимими формированиями при Президенте Украины.

Отдельным блоком вопросов в разговоре рассматривалась тема военно-технического сотрудничества Украины. В данном контексте В.ЮЩЕНКО обратил внимание на необходимость интенсификации работы в этом направлении.

Президент подчеркнул, что вопрос национальной безопасности сегодня для Украины актуален как некогда ранее. Глава государства поручил секретарю СНБО Виталию ГАЙДУКУ и первому заместителю главы Секретариата Президента Арсению ЯЦЕНЮКУ подготовить соответствующие проекты указов.

На встрече В.ЮЩЕНКО также обратил внимание присутствующих на необходимость четкого очерчивания целей и мониторинга задач спецведомств на 2007-2008 годы. «Моя цель – усовершенствовать наши достижения», – подчеркнул Президент.

В разговоре приняли участие председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, первый заместитель председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, начальник ГУ разведки Министерства обороны Александр ГАЛАКА, председатель Комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины Юрий ТЕРЕЩЕНКО.