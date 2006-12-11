Тимошенко советует Ющенко и рыбку съесть, и в лужу не сесть

Фракция БЮТ обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением не применять вето на принятый Верховной Радой закон о государственном бюджете Украины на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

В то же время она отметила, что в письме также будет содержаться просьба, чтобы Президент Украины обратился в ВР и правительству с требованием внести изменения в закон о госбюджете.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО не должен подписывать закон до тех пор, пока не будут внесены такие изменения.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что наложение вето Президента на закон о госбюджете «практически дестабилизирует бюджетную жизнь страны».

В то же время она отметила, что, не подписав закон, Президент не будет брать на себя ответственность за те показатели, которые в нем заложены.

Она напомнила, что согласно Конституции Украины, в случае неподписания Президентом закона председатель ВР имеет право сам его подписать.

Она отметила, что в таком случае именно А.МОРОЗ, правительство и антикризисная коалиция будут нести ответственность за тот бюджет, который они приняли.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что нельзя налагать вето на этот закон, поскольку это позволит «отдать бюджет на откуп теневому и ручному управлению в 2007 году».

Она отметила, что главным изъяном бюджета-2007 является то, что в нем «неадекватные, не профессионально посчитанные макропоказатели».

По ее словам, в бюджете значительно занижены расчеты по минимальной заработной плате, прожиточному минимуму, и поэтому будет происходить падение реальных доходов граждан.

В этой ситуации, сказала лидер БЮТ, будет наблюдаться перераспределение скрытого ВВП из социальной сферы на финансирование и лоббирование «крупного и очень крупного бизнеса», к которому имеет отношение Партия регионов.

Также, сказала она, в законе о госбюджете на следующий год предусмотрена отмена дотаций для животноводства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО должен требовать от правительства и ВР, чтобы в течение нескольких месяцев были внесены существенные изменения, благодаря которым будет изменен этот бюджет.

«Нужно не допустить, чтобы такой бюджет существовал на 2007 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2007 год”.

Доходы госбюджета на 2007 год запланированы в сумме 147 млрд. 888 млн. грн., расходы - в сумме 161 млрд. 819 млн. грн.