Тимошенко договаривалась с Луценко об объединении

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что ее политическая сила будет сотрудничать с бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО во время возможных досрочных выборов в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, у нее состоялась встреча с Ю.ЛУЦЕНКО в субботу, 9 декабря. Как сказала лидер БЮТ, инициатором этой встречи был сам Ю.ЛУЦЕНКО.

Она отметила, что единственным вопросом, который обсуждался во время встречи, «было единенье демократических сил во время возможных досрочных выборов». «А мы все сделаем, чтобы эти досрочные выборы состоялись», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что сегодня все без исключения демократические силы должны стать «объединенной координированной командой».

На вопрос журналистов, насколько вероятно, что во время досрочных парламентских выборов Ю.ЛУЦЕНКО будет предложено место в избирательном списке БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что этот вопрос не обсуждалось. «Вхождение ЛУЦЕНКО в БЮТ не рассматривалось. Сначала нужно объявить досрочные выборы», - сказала лидер БЮТ.