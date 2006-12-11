Януковичу ставят в пример Кучму

Публичная поддержка вступления в НАТО – это последний шанс для Партии регионов доказать, что она является самодостаточной политической силой, независимой от влияния властей России.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил председатель правления Центра социологических и политических исследований “Соціовимір”, член политсовета Гражданской партии “Пора” Сергей ТАРАН.

По его словам, до сих пор Партия регионов ни разу не вступала не то что в конфликт, а даже в дискуссию с официальной позицией соседнего государства. “Это является очевидной аномалией, поскольку для партии, особенно если она при власти, чрезвычайно трудно удерживать единую позицию с позицией какого-либо соседнего государства, - по крайней мере потому, что они представляют разные субъекты политики”, – считает С.ТАРАН.

Он отметил, что действительно национальные политические силы всегда могли доказать свою “киевоцентричность”, когда речь шла о принципиальных вопросах национальной безопасности, хоть это могло противоречить интересам стран, с которыми до того украинские политики могли иметь хорошие отношения. “Даже КУЧМА, будучи под атакой международного сообщества, позволял себе не соглашаться с Кремлем, когда происходил конфликт вокруг острова Тузла. Его преемник Президент ЮЩЕНКО сумел вывести войска из Ирака, опровергнув домыслы, что он “ставленник Америки”, – отметил представитель “Поры”.

Однако, по его словам, нынешняя провластная Партия регионов ни разу даже не вступала в публичную дискуссию с Кремлем. “Более того, чиновники-“регионалы” фактически выступили в защиту повышения цен на газ для Украины, а ее руководители позволяют себе давать личные награды сомнительным политикам, которые подвергалии сомнению территориальную целостность Украины. “Регионалы” предпочитают критиковать собственных коллег по правительству, которые представляют другие партии и могут не соглашаться с отдельными положениями Кремля. Хотя известно неписаное правило – внутри страны чиновники могут вести горячие дискуссии, но внешне они должны демонстрировать единую позицию и не позволять себе никакой критики в адрес друг друга”, – сказал он. “Трудно представить, например, чтобы лидер оппозиционной партии Германии выступил в защиту интересов Франции. Подобное могут себе позволить либо компрадорская буржуазия, либо колониальное правительство”, – добавил С.ТАРАН.

Он считает, что НАТО – это рубикон для Партии регионов, когда партия еще имеет шанс проявить политическую мудрость и, придерживаясь национальных интересов Украины, поддержать вступление Украины в НАТО. Сделав этот логичный шаг, Партия регионов может стать проукраинской и всенациональной партией, которая может претендовать на поддержку во всех регионах Украины. Если же Партия регионов и в этот раз останется в фарватере официальной позиции Кремля, ей вряд ли удастся изменить о себе представление как о партии, у которой настоящий руководящий центр находится извне.