Верховная Рада в одном шаге от ВТО

Верховная Рада Украины на текущей пленарной неделе должна окончательно завершить рассмотрение законопроектов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета парламента заявил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

В частности, А.МАРТЫНЮК напомнил, что ВР для решения этого вопроса должна принять в целом еще один закон - о ставках вывозной пошлины на утиль легованих черных металлов, утиль цветных металлов и полуфабрикатов с их использованием.

А.МАРТЫНЮК отметил, что рассмотрение этого проекта закона во втором чтении состоится в среду, 13 декабря.

Он также отметил, что всего на текущей пленарной неделе парламент должен рассмотреть 70 вопросов. При этом, по словам А.МАРТЫНЮКА, из них 6 законопроектов, внесены Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Он также напомнил, что ВР будет работать в пленарном режиме две недели подряд. При этом он отметил, что с 19 по 22 декабря на рассмотрение ВР вынесено 67 вопросов.

Кроме того, первый вице-спикер напомнил, что во вторник, 12 декабря, в парламенте состоится День правительства о выполнении рекомендаций парламентских слушаний «О состоянии обеспечения жильем и другими гарантиями социальной защиты военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц».

Также, по словам А.МАРТЫНЮКА, на текущей пленарной неделе ВР должна рассмотреть ряд кадровых вопросов, в частности, об освобождении от должности председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО, а также досрочно прекратить полномочия народных депутатов Василия ЦУШКО и Виталия КОРЖА в связи с назначением их министрами.